El mejor alcalde

¿Cuáles son los alcaldes municipales más recordados?

Si se recurriera a la historia se vería que lo son aquellos que intentaron cambiar la faz de su ciudad, pero más que todo, los que dieron razones para que la gente se sintiera orgullosa de vivir en esa demarcación territorial.

¿Por qué esto es importante? Porque cuando la gente se siente bien en su comunidad, que la ve avanzando, se inclina a mejorar su hábitat, a hacer inversiones para aprovechar el clima favorable y a realizar actividades de ocio y culturales que mejoran el nivel y calidad de vida de todos.

Los mejores alcaldes no son los que más construyen, pero también tienen que realizar obras puntuales que señalen el camino.

Por eso vemos cómo los munícipes en cada comunidad premian a aquellos alcaldes que les ofrecen motivos de esperanza de que las cosas mejorarán.

El alcalde que no entienda esa dinámica no podrá sintonizar con su comunidad por más clientelismo que haga. Podrá ganar elecciones, pero no ganará el respeto de la gente ni la admiración de la posteridad.