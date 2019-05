El mismo dilema

El Día Internacional del Trabajo tiene el mismo sabor en estos días de desarrollo tecnológico y de salario breve.

Las revoluciones industriales del pasado no tuvieron un efecto tan devastador sobre el empleo como la nueva revolución tecnológica, que parece ser la mayor amenaza al trabajo como lo conocemos, en cuanto a la obsolescencia de formas laborales que la automatización de la producción de bienes y servicios ha vuelto innecesarias.

Los futurólogos no se ponen de acuerdo, pero todos coinciden en que cerca del 50 por ciento de los empleos actuales de baja calificación habrán desaparecido en los próximos 25 años, para dar paso a empleos que requieren mayores habilidades técnicas.

Y esta es la noticia importante para los dominicanos: quien no estudie ahora, quien no se forme para el mundo que viene, no tendrá espacio ni empleo, algo similar a lo que ha pasado, o ¿quiénes tienen los peores empleos en nuestra época? Los que no se prepararon.

El dilema es el mismo, pero lo importante ahora es crear las condiciones de oportunidad y de salario para que los jóvenes de hoy tengan un futuro.