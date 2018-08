Las dificultades de este país no se van a resolver hasta que los dominicanos no nos indignemos y comencemos a tomar la correcta actitud de enfrentar nosotros, no el Gobierno, los problemas.

Ningún gobierno, por poderoso que sea, puede lograr objetivos de gran calado sin la participación de la ciudadanía.

Una participación constructiva pero dura; propositiva y dinámica, pero sin rendición. No se trata de quemar gomas y lanzar basuras a la calle, que solo acrecienta el problema, sino de campañas activas en favor del bien común.

Nadie puede recoger toda la basura que se acumula si la gente, nosotros, no dejamos de tirarla. Siempre habrá escasez de agua si insistimos en dilapidarla. Nunca habrá orden en el tránsito si nos comportamos como chivos sin ley.

Tenemos que indignarnos y exigir al Gobierno que contribuya a crear una ciudadanía madura y deje de tratarnos como niños. Que exija una contrapartida social por lo que regala. No es posible que barrios enteros que reciben bonos, no puedan limpiar sus calles y no tirar la basura donde quiera.

Indignémonos contra nosotros mismos y veremos el resultado.