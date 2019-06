La no comparecencia del sector sindical a la última reunión del comité tripartito que negocia el reajuste salarial es una mala noticia.

Los representantes de los sindicatos deben entender que este “amagar y no dar” no beneficia en absoluto al trabajador ni a los reclamos que insistentemente defienden en la prensa. Los salarios necesitan ser revisados, y eso lo han admitido ya los empresarios. Negociar sin la intención firme de llegar a un acuerdo no es negociar, es perder el tiempo.

República Dominicana necesita urgentemente un mercado laboral de mejor calidad, y organizar una economía que tiene al 50% de sus trabajadores en el sector informal. Para ser competitivos, mejorar la educación y el nivel de las destrezas de los trabajadores... pero también de los empresarios y de los sindicalistas.

Es un esfuerzo a tres bandas, no solo una negociación a tres. Sin olvidar que la Universidad, centro de formación de unos y otros, debe responder también con un esfuerzo importante para ofrecer profesionales mejor preparados y en las áreas que se necesitan.