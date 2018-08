Si el tiempo que los medios de comunicación le han dedicado a la Ley de Partidos y a “morbos” similares, se lo hubiésemos dedicado a causas de verdadero interés nacional, este país posiblemente sería otro.

No es que la Ley de Partidos, al igual que otras leyes, no tenga interés noticioso e importancia institucional, sino que el tiempo y espacio que se han dedicado a analizar las peripecias políticas detrás de ella, no justifican que la hayamos convertido en un asunto de vida o muerte para el país.

Se pueden pasar mil leyes de partidos y estos seguirán comportándose como les dé la gana, sin hacer aporte alguno a la institucionalidad democrática del país, sencillamente porque nuestras élites partidarias están convencidas de que los espacios no se regalan y una verdadera norma que regule el quehacer partidario significa la muerte para un estilo de hacer política que los ha beneficiado desde siempre.

Los medios invertiríamos mejor nuestro tiempo orientando a los lectores sobre cómo ser democráticos y transparentes, en vez de estar amplificando a seudodemócratas marrulleros.