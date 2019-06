Una crisis que podemos revertir

Si como dicen los agoreros se avecina una crisis en el mercado turístico dominicano por la campaña iniciada en los Estados Unidos, se hace más que necesario ofrecer todas las facilidades posibles al mercado chino para que pueda acceder a nuestros enclaves turísticos.

Eso, y muchas cosas más, que también deben hacerse con otros mercados.

El Gobierno ha firmado numerosos acuerdos de intercambio en los cuales no se exige visa para ingresar al país. No hay motivo para no hacerlo con China, así como ofrecer facilidades para vuelos charter desde esa nación al país.

Obviamente, se requiere dotar de facilidades para garantizar que todos los turistas que nos visiten reciban no solo una cálida bienvenida sino toda la seguridad necesaria para que su estadía entre nosotros resulte memorable para ellos.

El país ha apostado al turismo y el resultado ha sido más que positivo. No hay motivo para bajar la guardia sabiendo que estamos en un mundo muy competitivo en el cual hasta la geopolítica afecta los intereses locales.

Estamos a tiempo de revertir la actual crisis, pero hay que actuar con inteligencia.