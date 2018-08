El sindicato de los maestros está equivocado. Impedir que se desarrollen las clases no es la forma de cumplir sus objetivos, al mismo tiempo que perjudica a los estudiantes, a sus padres y al país.

Alguien puede decir que su actitud es una pose electoral pues se avecinan las elecciones en el gremio. Si es así, peor.

No es verdad que porque falten por reparar algunas escuelas se deban suspender las clases. No es verdad que porque haya un atraso en la entrega de los útiles escolares, se deban suspender las clases. No es verdad que porque el Ministerio de Educación no haya cumplido todavía con puntos pactados, se deba impedir el inicio del año escolar.

Nada de lo que la Asociación Dominicana de Profesores ha obtenido, y es bastante, ha sido con huelgas. Lo ha obtenido cuando se ha sentado a hablar con los funcionarios competentes.

Lo más extraño de todo es que el grupo que lidera las protestas pertenece a la facción política del presidente de la República, y que uno de sus dirigentes principales ocupará en unos días la presidencia de la Cámara de Diputados...

¿Y si fueran enemigos?...