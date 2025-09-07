Cuidado con quién andas

Durante el fin de semana, se hizo viral un malintencionado video que mostraba al ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, bailando con una presentadora dominicana en Colombia.

La idea que se quería transmitir es más que obvia y no vale la pena siquiera mencionarla.

Lo que sí envía un mensaje claro para el citado funcionario es que debe tener mucho cuidado de quién se rodea, pues el audiovisual, se nota, salió del grupo que le acompañaba y que, por lo visto, quería hacerle daño.