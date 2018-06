Los danilistas tienen a los leonelistas como sus peores opositores, pues mientras se han logrado entender con el PRM y demás siglas, con ellos están cada vez peor, pues si uno dice blanco el otro dice negro, porque no quieren coincidir con el enemigo. Ayer, Franklin Almeyda descalificó a Reinaldo para suspender a Félix Bautista y a Víctor Díaz Rúa, pero Monchy le respondió que eso fue una medida genial. Radhamés Camacho dijo: “Nos tenían al salto de la pulga para que se tome medida, y ahora es que no, entonces palo si boga y si no boga”.