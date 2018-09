No solo los partidos políticos se están quejando de las actuaciones de la JCE. Los periodistas protestaban ayer por el nivel de restricciones aplicadas al ejercicio en la institución, en donde no se permite visitar ningún departamento que no sea el de prensa. En la reunión de ayer de los partidos con el pleno se llegó al colmo de tratar de impedir que los periodistas se acercaran a los delegados políticos para las entrevistas. Uno de los comunicadores protestó por lo alto y alertó “cuidado, que a veces mucho celo hace daño”.