El diputado peledeísta Orlando Espinosa “salvó” al director de la Policía Nacional de los periodistas que cubren la fuente del Congreso Nacional, el cual fue cuestionado sobre la solicitud de interpelación en su contra sometida por el PRM para que responda por varios casos en los que han muerto oficiales de Policía y por el asalto a varias entidades bancarias. El diputado peledeísta no dejó al mayor general Ney Aldrin Bautista que contestara y respondió diciendo que eso no era cierto y que no había ninguna solicitud al respecto.