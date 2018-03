La cúpula perredeísta no se arriesga a que otra trifulca como la de los famosos silletazos afecte sus actividades internas y la imagen de su presidente y actual canciller Miguel Vargas. La rueda de prensa de ayer para anunciar una nueva convención se retrasó por más de una hora debido a la negativa de dirigentes y miembros del PRD de abandonar los salones de la casa nacional para permitir la salida de Vargas. Los ánimos se calmaron y finalmente apareció el hombre. Y en una esquina un perredeísta susurró: “Ellos no quieren riesgos, no quieren sorpresas”.