La dependencia del Ministerio Público que aborda uno de los temas sensible y de suma importancia para el país, está vetada. Los medios de comunicación que deseen cumplir con su rol de informar a la población y acceder a la persona encargada de la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos, no pueden hacerlo. Pero no es la única dependencia blindada para periodistas y reporteros gráficos, otras procuradurías especializadas corren la misma suerte. En los corrillos se dice que cayeron en desgracia.