Legisladores del sur y alcaldes también, tienen una abierta campaña de promoción de sus respectivas reelecciones y la presidencial, que en ocasiones se convierte en una competencia de aplausos, lo que al parecer no molesta mucho al presidente Danilo Medina, aunque en ocasiones se ríe de las ocurrencias, en otras no se inmuta por las lisonjas que recibe y reciben los políticos de la zona en los actos que encabeza. En lo que el hacha va y viene hay un grupo que recibe unos “pesitos”, y que esperan de Medina, que si no va, no lo diga por ahora.