Una parte del PRM celebró el éxito de la Marcha Verde. Roberto Furcal aseguró que la manifestación de ayer es una muestra de que : “¡El cambio va!” Las escaramuzas no fueron contundentes. Domínguez Brito, se anticipó el sábado y dijo que la presencia del PRM desprestigiaba el acto. Gustavo Sánchez admitió que le dejaban la cancha y las redes a los verdes para que luego no aleguen... Pero llama la atención que Hipólito Mejía no tuitea desde el 7 de agosto. En Instagram celebró del Día de la Juventud pero de la marcha, nada.