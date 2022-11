La muerte de “Colé” Pellerano

Corría el mes de noviembre del año 1930. En los aires de la ciudad de Santo Domingo aún se respiraba el olor de la tragedia. Hacía tan solo poco más de dos meses que los poderosos vientos del ciclón San Zenón habían arrasado toda la ciudad dejando a su paso destrucción, escombros, cadáveres y desolación.

En esos días de incertidumbre del penúltimo mes, la población intentaba retomar su rutina tras el potente huracán que dejó al descubierto su vulnerabilidad.

A principios de ese noviembre había fallecido en la ciudad capital Osvaldo Báez Machado, hijo del presidente Buenaventura Báez, uno de los caudillos que lideró la primera República. Don Osvaldo, su hijo, no siguió los pasos de su padre en la política. Fue, sin embargo, el pionero de la arquitectura republicana y un tímido precursor de la moderna. Dejó su impronta en estructuras como el Palacio Consistorial, la Iglesia de la Altagracia, la glorieta del Parque Enriquillo y el Hospital Padre Billini, que le valieron más que merecidamente el cargo de Ingeniero Municipal que ostentaba al momento de su deceso.

Nadie en su funeral podía siquiera sospechar que la vacante de esta posición de Don Osvaldo en el tren gubernamental podía desencadenar un hecho de la magnitud del que narraremos, pero, al parecer, los seres humanos actuamos a la vez por presiones externas y por necesidades internas.

Una plaza de ingeniero

En ese momento, el gobierno era presidido por el General Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Había ascendido a la primera magistratura de la nación el día 16 de mayo de 1930, prestando juramento ante la Asamblea Nacional el 16 de agosto. Por aquellos días el presidente lidiaba con la reconstrucción de la ciudad tras el ciclón devastador.

En estas circunstancias se inicia el proceso para ocupar la plaza de Ingeniero Municipal dejada por Báez Machado. Dos personas aspiraban a sustituir a Don Osvaldo en esa posición. Uno de ellos era su hijo “Moncito” y el otro era Ernesto Paradas.

Ernesto Enrique Paradas Sánchez se había educado en Europa. Años antes había trazado los planos de la ciudad de Santo Domingo y había acumulado suficiente experiencia, por lo que se entendía con los méritos suficientes para alcanzar ese cargo.

El periódico “La Opinión” también lo creía así. En fecha 14 de noviembre publicaba un artículo titulado: “La competencia del señor Paradas está bien respaldada” y entre sus líneas se afirmaba que “…Sus estudios lo capacitan para desempeñar el cargo de Ingeniero Municipal.”

Pero a pesar de esta promoción en favor de las aspiraciones de Ernesto, otro rotativo traía entre sus páginas un parecer contrario que cuestionaba incluso su formación académica.

El Listín Diario, fundado el 1 de agosto de 1889 por Don Arturo Joaquín Pellerano Alfau es uno de los primeros periódicos de la República y el único que sobrevive de los creados en el siglo XIX. En la edición del 19 de noviembre, de ese año de 1930, el Listín publicó en su última página un artículo titulado “Una Gran Revelación” firmado por M. A. García Pimentel, identificado como estudiante de matemáticas.

En esencia, el escrito había sido redactado para refutar el publicado por La Opinión y entre sus líneas afirmaba:

“…La Opinión del día 14 publica un artículo de la redacción titulado “La competencia del señor Paradas está bien respaldada” (…) En ninguna parte del escrito se dice que el señor Paradas recibió un diploma como arquitecto, sino que recibió certificados como arquitecto técnico, arquitecto plástico y arquitecto “salubrista”. Certificados de una escuela no son títulos ni son diplomas; luego “La Opinión” ha revelado públicamente que el señor Paradas no es arquitecto diplomado, ni titulado, sino que tiene certificados de haber hecho algunos estudios elementales de arquitectura…”

El artículo redactado por el estudiante García Pimentel y publicado por el Listín Diario insistía en los cuestionamientos a la educación de Ernesto:

“…Pero la gran revelación no es esa de los certificados, sino la que resulta de la publicación de los cursos hechos por el señor Paradas en la Escuela Especial de Arquitectura de París. Por la lista de los cursos publicados se ve que se trata de una escuela particular de estudios elementales de arquitectura y que, por esa razón, solo expide certificados y no diplomas.

El curso de admisión es muy inferior a los cuatro cursos del bachillerato de las Escuelas Normales Dominicanas. Un bachiller dominicano será siempre más competente y estará mejor preparado que aquel que apruebe el curso de admisión de la Escuela Especial de París. Y los tres cursos de arquitectura son tan elementales y tan deficientes, que no capacitan para el otorgamiento del diploma de arquitecto…”

Para esa época el Listín Diario era dirigido por tres de los hijos de Don Arturo, quien ya se había retirado de las labores del periódico. Arturo Pellerano Sardá era director y administrador, su hermano Rogelio Edmundo fungía como secretario-tesorero y Eduardo Bienvenido (a quien le decían “Guayito”) era miembro de la firma editora.

El día de los hechos

Los tres se encontraban en la oficina cerca del mediodía del miércoles 19 de noviembre. Testigos declararon haber visto a Ernesto Paradas penetrar ese día en las instalaciones del periódico. Traía en sus manos unos cuadros y un bastón. Una vez allí pidió que lo llevaran de inmediato al despacho del director.

Según la versión del redactor en jefe del diario, el señor Félix Ma. Nolasco “El señor Ernesto E. Paradas poco antes de las 12 entró a mi oficina con expresión de acaloramiento en su semblante, y pude comprender que venía en actitud agresiva. Al entrar el señor Paradas preguntó por nuestro director, señor Arturo Pellerano Sardá, diciendo que quería verlo inmediatamente para aclarar la publicación de un artículo intitulado “Una gran revelación” suscrito por M. A. García Pimentel, agregando que no existía tal autor, y que lo escrito era cosa de nuestro propio director.

Entonces yo, y mi compañero José María Pichardo, redactor de este diario, agotamos todos los argumentos para tratar de calmar al exitado señor Paradas. Al insistir el visitante en que quería ver a nuestro director en ese momento, le dije que se hiciera anunciar y salió de la redacción para el cuarto contiguo donde se encontraba nuestro director”.

Las oficinas del Listín Diario, en ese momento estaban ubicadas en la calle Isabel La Católica justo en el cruce con la calle hoy llamada Pellerano Alfau, pero que en ese momento era una prolongación de la Arzobispo Nouel. Le quedaba de frente la fachada este de la Catedral y a pocos metros se ubicaba el Senado de la República que tenía su sede en el actual Palacio de Borgellá.

En ese mismo lugar, en la acera, sobre el antiguo palacio del Senado (hoy de Borgellá) se encontraba esa mañana el general W. Figuereo, jefe superior de la policía municipal conversando con unos amigos.

Ernesto, quien portaba en uno de los bolsillos del pantalón una pistola marca Brownings calibre 7 mm. de siete proyectiles, entró al despacho de Arturo Pellerano Sardá. Según la versión que este ofreciera a la policía:

“Entró el señor Paradas en mi oficina sin anunciarse, con el rostro acalorado, y diciendo estas palabras:

— Ustedes parece que son enemigos de los Paradas.

A esto respondí preguntándole qué era lo que pasaba, y por qué decía tal cosa. Me replicó que era por el ataque contra él contenido en el Listín de hoy y entonces le expliqué que nosotros fuimos enemigos de los Paradas pero que ya no lo éramos desde hacía mucho tiempo y que la prueba de esto era que todo lo que se refería a la licenciada Ana Teresa Paradas, su hermana, y a él mismo, había tenido buena acogida en el Listín. Podía notarlo por la carta que aparecía hoy mismo en primera plana, dirigida a la señorita Paradas, la que habíamos publicado en ese lugar preferente como una distinción a ella.

Me argumentó entonces que si era así, por qué no habíamos averiguado con él si tenía título o certificado de arquitecto, antes de publicar el artículo suscrito por M. A. García Pimentel. Yo expliqué sobre esto que no teníamos nada que averiguar con él, porque dicho artículo había sido enviado a nosotros desde Santiago, refutando a otro artículo de la redacción de “La Opinión”. Entonces me dijo –algo acalorado–

— Venga a ver mis títulos, en los cuales encontrará muchos que no los tienen ninguno de los Pellerano.

Luego de Paradas decirle esto, arrojó sobre el escritorio del director del Listín Diario los diplomas que certificaban sus estudios en Europa.

Tras de un cruce de palabras entre ambos hombres, la situación fue tornándose cada vez más tensa en el interior de la oficina de Arturo Pellerano Sardá.

Finalmente, Ernesto, luego de amenazar con demandar al Listín Diario por la publicación que cuestionaba su formación académica, salió bruscamente de la oficina. A los pocos minutos, desde el otro lado de la calle, en la Isabel La Católica, le gritaba en alta voz que lo retaba a un duelo.

El crimen

A pesar de que empleados del Listín intentaron impedirlo, Arturo salió a la calle y enfrentó a Paradas. Sobre la Isabel La Católica continuó el cruce de palabras entre los dos hombres. También salieron Rogelio y “Guayito”.

Ernesto, al verse rodeado de los tres hermanos Pellerano, sacó la pistola del bolsillo de su pantalón y comenzó a disparar.

Los proyectiles alcanzaron primero a Rogelio, impactándolo en el vientre. Este hace un gesto de dolor y se lleva las manos al área abdominal. Al ver esto, Arturo avanza más sobre Paradas, y una bala le impacta una de las piernas. Guayito se parapetó y pudo escapar de la cólera de Ernesto.

Al escuchar los disparos, el general Figuereo corrió inmediatamente unos metros hacia el sur y detuvo a Paradas, lo desarmó y lo arrestó.

Pocos minutos después de haberse registrado la tragedia, el presidente de la República, Rafael L. Trujillo Molina, quien pasaba en el carro presidencial acompañado de los Oficiales del Cuerpo de Ayudantes, al ver la aglomeración de personas que cubría toda la calle, se detuvo desmontándose para enterarse personalmente de lo que ocurría.

Las detonaciones hechas a pocos pasos de la Fortaleza Ozama, produjeron la natural alarma en el recinto militar, de donde fue despachado un pelotón de militares que se trasladó al lugar del suceso, en averiguación de lo ocurrido.

Los heridos fueron llevados al Hospital Nacional, siendo luego trasladados por orden del doctor Dominici a la clínica Padre Billini.

Si bien Arturo resultó afectado, la herida de Rogelio –dado el lugar donde se alojó la bala– era mucho más comprometedora. Era de gravedad.

Se dispuso, entonces, una intervención quirúrgica de emergencia a Rogelio. Esta comenzó a la 1:25 de la tarde de ese día, terminando a las 4:15. Fue realizada por el Dr. Luis E. Aybar, (director de la clínica Mercedes) junto al Dr. Benzo (director interino de la clínica Padre Billini) y el citado Dr. Dominici (del Cuerpo Médico del Ejército Nacional). También participaron Julio A. Piñeyro (director del Hospital Nacional) así como dos galenos más de apellidos Marchena y Román.

“Colé”, como era conocido Rogelio, falleció dos días después. La madrugada del viernes 21. Finalmente, Ramón Báez López-Penha (“Moncito”) que tan solo contaba con 21 años en ese momento, fue designado en sustitución de su padre como Ingeniero Municipal de la ciudad.