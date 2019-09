De la ficción a la realidad

Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Alemania, Canadá, España entre otros países desarrollados y en vías de desarrollo están viviendo la guerra nanotecnológica en el desarrollo de los materiales artificiales (metamateriales). Esto ha dado como resultado la evolución de los nanobots y los nanodrones. Lo mismo pasa con cientos de bacterias que contaminan el ambiente, que son utilizadas como armas de guerra y no son perceptibles al ojo humano. No todo es malo porque muchas de estas bacterias nanobóticas están siendo utilizadas en la medicina para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades y muchos resultados de análisis instantáneos como los de triglicéridos, colesterol y cirugías nanobóticas se realizan con nanoequipos. Lo que antes eran películas de ciencia ficción hoy son toda una realidad.

Desde los años 60 se ha estado trabajando duramente en el desarrollo de los metamateriales de la invisibilidad y micro-nano, ya que permiten hacer refracciones a las que no dan acceso los materiales. La Nanotecnología es un término introducido por primera vez por el ingeniero japonés Norio Taniguchi, que hablaba de la ingeniería microscópica. Hoy son el punto de partida de todas las ciencias y diferentes áreas. También es el resultado de estudio, creación, manipulación y control de la materia. Por otro lado son la fuente de partida para la energía limpia en el medio ambiente.

Un mágico metamaterial es el grafeno descubierto con la punta de un lápiz por dos científicos rusos. Este es más resistente que el acero, transmite conductividad térmica, eléctrica, acústica y también combinado con otros metamateriales es capaz de crear una capa de invisibilidad. Ya existe una gran cantidad de aplicaciones patentizadas con el uso de grafeno. Sin duda que el grafeno ha revolucionado los sistemas de seguridad, la medicina, la televisión, celulares y la comunicación en sentido general.

La nanotecnología es desarrollada a base de materiales creados por seres humanos y junto a los infrasonidos han cambiado radicalmente todos los esquemas en el mundo actual. Los metamateriales están hechos con diferentes combinaciones de fibras, plata, cobre, entre otros tipos de sustancias y materiales que al ser combinados producen enrevesados y confusos resultados visuales. Son artificiales, ya que se crean con pequeñas combinaciones que obligan a que la onda de la luz se distorsione de forma que el objeto no pueda ser percibido por el ojo humano y en otras ocasiones permiten hacer construcciones de microrobots (nanorobots).

En el 2006 el Dr. David Smith de la universidad de Duke, construyó la primera capa invisible y no fue la de la película de Harry Potter. En el 2007 científicos alemanes y norteamericanos crearon un metamaterial capaz de ocultarse bajo la luz roja del espectro electromagnético. En el 2008 Xiang Zhang de la Universidad de California hizo una demostración desapareciendo un objeto cuando lo rodeó de un anillo hecho de Fluoruro de Magnesio y Plata con una escala nanométrica. En el 2011 Andrea Alú logró hacer invisible un objeto tridimensional utilizando metamateriales.

Otro metamaterial es la upsolita de carbonato de magnesio. Descubierto accidentalmente, absorbe 800 m2 de líquido por gramo. Hoy en día es el metamaterial más absorbente que existe; se utiliza para evitar la humedad. También está la nano celulosa, que es el aluminio transparente, conocido como oscinitruro de aluminio, está compuesto por aluminio, oxigeno, y nitrógeno, es de extrema dureza y resistente a las altas temperaturas. Un metamaterial por excelencia en la carrera armamentista es el shrilk, dentro de los metamateriales se considera como el plástico del futuro, es biodegradable y en un futuro podría reemplazar a los plásticos actuales. Se fabrica de los caparazones de los crustáceos y de la seda de algunos insectos, tiene una resistencia parecida al aluminio pero con la mitad del espesor. Otro metamaterial es la seda de araña que se utiliza principalmente en la medicina. Debemos hablar también del aerogel que es un metamaterial conocido como humo helado, es de poco peso y aislante; se utiliza como estructura aérea y para cubierta de bombas y explosivos. Sin duda tenemos que hablar de metapiel tremendo metamaterial, que es un camuflaje electromagnético de varias capas de silicón, con anillos de calinstano, estos tienen condensadores que atrapan la señal y no permiten que esta se refleje. Este metamaterial junto al grafeno son las guerras y locuras de las grandes potencias. Esto permite que ciertas aeronaves, nanobots y nanodrones no sean percibidas por radares. Sin embargo, a estas nanotecnologías se le han dado excelentes usos en la medicina; sobre todo en prótesis, endoscopías, colonoscopías, cirugía intercerebral, cardiovascular entre otras.

Más que una competencia ha habido una batalla de los países desarrollados y en vía de desarrollo en las creaciones artificiales de mezcla de ADN, inventando nuevas especies.

Metamateriales como el grafeno, el aerogel, seda de araña, shrilk, oscinitruro de aluminio, nanocelulosa, upsolita, están cambiando de forma dinámica la seguridad, el medio ambiente, la medicina, entre otros, en todo el mundo.

De este grupo de metamateriales el grafeno es considerado como uno de los más punteros por la seguridad que brinda entre puertas, paredes y ventanas que se están construyendo, con la particularidad que una puerta o ventana podría servir de monitor, televisión, computador digital y diferentes dispositivos de comunicación (celulares, relojes, pertrechos militares, etc.). Ya son muchos los equipos de seguridad y edificaciones con grafeno como su principal componente. “Con el Grafeno se juega a la luz invisible y visible, es transparente y visible con lo que se crea la capa invisible”.

La Unión Europea está destinando más de mil millones de euros para el desarrollo del grafeno. Ya son muchas las aplicaciones patentizadas con el uso de este metamaterial. El metanoflex es un metamaterial también creado artificialmente, con propiedad electromagnética que depende de la estructura de su diseño y no de su composición.

Existe El SLIP que repele el agua, la sangre y otros líquidos; se está utilizando en los hospitales, al cual le llaman el camuflaje electromagnético. Lo más novedoso de los metamateriales es que ya se pueden instalar chips en la piel de humanos y animales para de una forma u otra dependiendo de la enfermedad preservarle la salud y el medio ambiente.

Debemos estar despiertos con la nanotecnología. Además, hay que estar claro con la invisibilidad para que no nos sorprenda; no es un fantasma, es una realidad. Con la invisibilidad no es que los objetos dejan de existir, lo que dejan es de ser perceptibles al ojo humano. Los nanobots y nanodrones a veces los pisamos y ni cuenta nos damos por su construcción microscópica; en otras ocasiones aunque tienen cierto tamaño no logramos verlos por el revestimiento de ciertas nanomaterias con lo que son construidos. Por lo que veo la ropa del hombre invisible llegó primero que el hombre invisible.