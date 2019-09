Distorsiones en la gobernanza doméstica

«Es tentador pensar que mayor interdependencia requiere mayor gobernanza global, pero esa lógica requiere un escrutinio. En una mano, la interdependencia empaña la distinción entre lo que es domestico y lo internacional. Virtualmente, cualquier política domestica tiene implicaciones en el otro lado de la frontera. En la otra mano, existe una fuerte demanda revelada por diversidad institucional entre las naciones, enraizada en diferencias en trayectorias históricas, culturales, o de desarrollo. [...] De hecho, no es del todo clara la línea divisoria que es convencionalmente trazada entre los dos conjuntos de política». Dani Rodrik, Putting global governance in its place, NBER, Agosto 2019