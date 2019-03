El alma del maestro

La naturaleza no se escucha, no se siente, no se huele, y no se mira. Las redes sociales se han convertido en un estilo de vida a través de aplicaciones con herramientas de comunicación muy abiertas que, a su vez, «venden los datos de los usuarios a empresas anunciantes para que afinen sus campañas de promoción: el internet no es más que un mercado sustentado por el espionaje»2.

La presencia permanente en los medios de temas de inestabilidad ha conseguido que la gente configure su percepción de la realidad como inestable, dando lugar a la incertidumbre: «un mundo donde la única certeza es la certeza de la incertidumbre»3.

En la etapa actual, alienante casi en su totalidad, se quieren satisfacciones y experiencias nuevas a cada instante; tanto así, que el mercado lo sabe y complace: «ver ahora, comprar ahora»4. Un objeto es la imagen de la felicidad. Hay una carrera frenética por el consumo siguiendo pautas diseñadas mediante refinadas estrategias de marketing. « El consumismo garantiza el funcionamiento de la sociedad. La historia avanza como una fábrica de residuos»5 por medio de la obsolescencia programada.

La sociedad posmoderna impone lo igual y excluye lo distinto: «el sistema sólo permite que se den diferencias comercializables»6. «La autenticidad, la individualidad y la singularidad es ser como todos los del grupo: sujetos parecidos que siguen una misma estrategia vital, utilizan las mismas marcas de consumo y de moda; tienen igual gusto por el arte, y actúan con un comportamiento similar»7. Para seguir este patrón de conducta se requiere dinero, pues se necesita tener la capacidad de compra para la actualización de los objetos; ante la falta de disponibilidad de este: emerge la ansiedad.

En la actualidad, «los exitosos son personas hedonistas y egoístas que ven la novedad como una buena noticia, la precariedad como un valor, y la inestabilidad como un ímpetu. El nuevo modelo de héroe es el triunfador que por encima de todo aspira a la fama, al poder y al dinero»8.

En un mundo práctico donde sólo se busca el beneficio inmediato, y de insatisfacción permanente debido a la búsqueda de lo nuevo en lo material... surge la fragilidad: personas actuando como autómatas en una carrera desenfrenada por el consumo, obsesionados por la tecnología, y con la redes sociales como forma de vida. Individuos sin capacidad para la toma de decisiones tomando en cuenta las consecuencias; sin la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios; incapaces de afrontar las dificultades con una actitud positiva; con poca comunicación interpersonal; desprovistos de compromisos con nada ni con nadie; con temor a nuevos desafíos; desconfiados, incrédulos, vulnerables, y con personalidad de descontento. Son seres asediados por la sociedad que los obliga a ser como los demás.

La fragilidad contemporánea irrumpe debido a una ausencia; a la falta de una compañía; a la omisión de un padre guía; a la carencia de una madre educadora; a la privación de un tutor conductor... a la inexistencia de un maestro. Maestro definido en su esencia como un ser abierto a la verdad, coherente con su propia vida y con autoridad. Autoridad ejercida con responsabilidad y perspectiva hacia lo trascendente; cimentada en el conocimiento, la competencia y la experiencia.

La presencia de un preceptor es esencial para el desarrollo de la empatía como valor social invaluable, con el objetivo de lograr una mejor disposición de escuchar y entender a los otros. Su compañía motiva al educando a expresar sus angustias y problemas cotidianos, alejándolo de la tentación de encerrarse en sí mismo. Una mayor capacidad de empatía obtiene un entendimiento más notable de los sentimientos ajenos.

Un verdadero maestro transmite conocimientos con el entusiasmo propio de su cualidad, con eso que lo define como es: vocación para la enseñanza, sustentada en el conocimiento, como motivo de vida y esperanza. Es un ente poseedor de un algo consustancial que le permite ir más allá de la mera instrucción. Portador de un principio vital que, actuando como atributo y modo de lo espiritual, lo distingue de los demás. Es lo que es porque su impulso, su pasión, su elán vital: viene de la bondad. Contenedor de un alma que se visibiliza en su accionar aportando creatividad.

El educador es un ser de luz en cuanto a iluminar con el propósito de estimular el aprendizaje ético, místico y cognoscitivo, con la cabeza y el corazón. Parte de la humildad como una virtud indispensable en la formación, siendo un ser «sencillo y eficaz como la sal, o como la lámpara que da luz sin hacer ruido»9. Acompaña, sin ejercer atracción hacia él, en el desarrollo de competencias para la vida a largo plazo; maximizando el uso del tiempo, y captando el centro de interés de su discípulo con el fin de obtener mayores logros. Enseña a trabajar bajo presión, forja con sentido crítico, e incentiva al conocimiento autodidacta.

Todos queremos que nos encuentren, si no nos encuentran nos aislamos de la sociedad en la web, donde la tendencia de un momento dado será el guía conductor. El aislamiento de nuestro entorno da lugar a un tejido social débil conformado por miembros frágiles.

Para vencer la alienación tecnológica que ha creado hiperconsumidores digitales, en una sociedad mecanizada sustentada en valores materiales, prescindiendo de los humanos atemporales: hace falta la conexión con la otredad y con la tierra. Apartarnos con más frecuencia de la tecnología a fin de recobrar nuestra naturaleza como sujetos. Se necesita crear conciencia de que somos parte de una colectividad, de que pertenecemos a una familia llamada humanidad.

Con la finalidad de devolver el carácter humano a la sociedad, se hace necesario que actuemos como mentores, retomando la fuerza contenida que ello implica, acudiendo al llamado de auxilio que emite la sensación de abandono, de retraimiento, de desamparo, y de soledad de nuestros hijos. Acompañarlos e iluminarles el camino, de manera tal, que haga que lo insondable se transforme en superficie.

La entrega del alma como maestros en cada acción de instrucción ejercida con amor hacia los nuestros y los otros: funcionará como una escalera para la ascensión de todos ellos desde la profundidad abismal de la sociedad contemporánea.