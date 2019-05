$!La sala Trujillo

No parece tener sentido alguno que se exhiban recuerdos de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y esquilmaron el patrimonio público, como si se celebrara el esplendor resultante del sometimiento de un pueblo a los caprichos de un tirano. Tal despliegue, imprudente y masoquista, pudiera despertar el deseo de emular lo perverso.

En cambio, sí lo tendría exhibir documentos que evidencien la descomposición moral propiciada por aquel régimen, pues harían recordar la tragedia que representó aquella época ominosa para el pueblo dominicano, privado de libertad.

No cabría combinar ambas cosas. Son incompatibles. Unas estimulan el morbo y fomentan valores negativos; otras sacuden y refuerzan la conciencia.

Por eso, para que no se olvide, transcribo unos párrafos de los apuntes de mi padre, Eduardo Antonio García Vásquez, sobre el ambiente que se vivía en las cárceles de aquella época, referido en particular a aquellos que tuvieron participación en la gesta del 30 de Mayo.

Dice así:

“En aquel aquelarre terrible de aquellas torturas sin pausa, pretendiendo dominar las conciencias, los cuerpos de los prisioneros sospechosos de complicidad en el ajusticiamiento de Trujillo, eran destrozados poco a poco, pero las torturas sólo servían para levantar a aquellos hombres y darle plenitud de razón a Juan Tomás Díaz, infatigable en su afirmación de ‘no teman, que esto está entre hombres decentes y hay que creer en la decencia’.

Huáscar Tejeda, en un momento en que temiera debilidad en su cuerpo, intenta quitarse la vida antes que disminuir en dignidad.

Miguel Ángel Bissié, de regreso de la silla eléctrica, todo agarrotado, parece desfallecer y me confiesa ‘Don Antonio, no aguanto más, si me llevan de nuevo tendré que decirlo todo’. Bastó decirle ‘nadie te lo impedirá, pero creí podríamos enseñarles que somos distintos, que tenemos dignidad’. Y entonces, exclama ‘ha sido momento de debilidad, no pasará, no pasará’. Y llevado una y otra vez a torturas, sus labios se sellan sin cometer ruindad.

Bienvenido García Vásquez, destrozado una y otra vez sin proferir un grito, desoyendo el consejo de todos, se hace soberbio en el desprecio a los verdugos.

Así se comportaron aquellos hombres, para mover a orgullo, hasta en el altivo silencio de Fernando Amiama Tió.