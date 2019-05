¿Se repetirá la historia en la JCE?

No tengo por corruptos a los actuales miembros del pleno de la JCE, a varios de los cuales he tratado personalmente. Por esa razón, me llama la atención el silencio que han guardado ante los cuestionamientos públicos hechos por la periodista Nuria Piera en su programa de investigación, respecto de la licitación de los equipos que se utilizarán en las elecciones primarias del próximo 6 de octubre.