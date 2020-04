¡Urgente! ¡Urgente!

Cuando en un montón de manzanas sanas se cuentan algunas podridas, estas se separan del resto. Sucede igual a la inversa: cuando la mayoría de las frutas están descompuestas, se apartan las lozanas, porque como bien dijo Jesús: “Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se revientan, se derrama el vino y se pierden los odres.” Mateo 9:17.

Esa lógica fue comprendida oportunamente por Corea del Sur e Islandia para lograr los mejores cometidos en el control del COVID-19. Ello es debido a que una estrategia racional en la gestión sanitaria aconseja partir de una premisa crucial: cuáles son los enfermos y cuáles no. La respuesta es básica: aplicar de forma masiva y preventiva test o pruebas diagnósticas. ¿Eso supone que en el caso de la República Dominicana debiéramos administrar más de once millones de test? Sería lo ideal, pero es obvio que no es lo posible. El asunto es que mientras los enfermos pre o asintomáticos, que son la mayoría, convivan con los sanos, el contagio seguirá su expansión silenciosa. Eso supone admitir que lo que nos espera será un trance largo e incierto, porque los casos se están “tratando” reactivamente —es decir, cuando revelan sus síntomas—, en una cadena de contagio lenta y progresiva, considerando el dilatado período de incubación del virus de hasta catorce días. Aquí nadie sabe exactamente cuántos contagiados hay por el COVID-19. El Ministerio de Salud Pública lleva un “subregistro” de afectados con base únicamente en los resultados de las pruebas procesadas.

La cuarentena, como medida preventiva, es imperativa, pero no es suficiente porque no separa los enfermos de los sanos. Se impone, pues, disgregar los riesgos del contagio, pero también trabajar en la detección oportuna para programar el aislamiento. Mientras más test se apliquen, se tendrá una idea más real del contagio, se podrán establecer tendencias y patrones efectivos de propagación y se discriminarán las políticas de control por zonas para aplicar restricciones a la movilidad. Corea del Sur ha administrado más de medio millón de test y no ha tenido que paralizar a todo el país. Para evitar la implosión del sistema sanitario con la demanda de atención de los casos positivos, el gobierno surcoreano le ha dado seguimiento remoto a los leves o asintomáticos a través de aplicaciones en los teléfonos móviles (incluyendo monitorización por GPS, transacciones por tarjeta de crédito y otros controles). Estos son mantenidos en confinamiento domiciliario; así solo se dispone la hospitalización para los casos críticos. Ese país fue de los primeros focos mundiales de contagio; hoy ha logrado controlar virtualmente la epidemia con una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo (aunque hubo un reciente rebrote). Islandia aplicó igual protocolo sanitario, pero a mayor escala por su escasa población (364 mil habitantes). Su autoridad sanitaria administra pruebas masivas y gratuitas a todo el que las solicite, sin esperar síntomas.

Trabajar sin una muestra lo suficientemente representativa del contagio es quitarle eficacia al sacrificio de la cuarentena con el costo económico y social que su inactividad supone. Es como caminar a ciegas, atendiendo casos según la sintomatología. Es por ello que el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una de sus conferencias de prensa del pasado mes de marzo apuntó en tono enfático: “No se puede combatir un incendio con los ojos vendados. Y no ‎podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está ‎infectado. ‎Tenemos un mensaje muy sencillo para todos los países: pruebas, ‎pruebas, pruebas.” Por su parte, Paul Romer, Premio Nobel de Economía 2018, abanderado de la detección frente al aislamiento, considera más eficiente impulsar testeos a escala masiva y suministrar grandes elementos de protección a la población.

Al día en que escribo este trabajo, miércoles 15 de abril, conforme al boletín 27 del Ministerio de Salud Pública se han realizado en el país apenas 11,741 pruebas, una de las porciones más bajas de la región latinoamericana (aproximadamente cinco mil menos de las aplicadas a diario por Corea en su ciclo más crítico). El Gobierno debe adquirir, en una primera etapa, medio millón de test para que, con su adecuada administración, pueda afinar los patrones de control basados en los focos de infección, en las zonas más pobladas, en los centros de hacinamiento, en los agentes de mayor exposición, en los hábitats más vulnerables y en otros factores que ya se encuentran internacionalmente estandarizados. Esto le permitirá evitar la dispersión de esfuerzos, recursos y atenciones en un momento en que escasean los insumos, las facilidades de atención y el personal de salud. Pero sobre todo le permitirá saber con certeza los avances de los controles y proyectar la gestión sanitaria más adecuada a cada situación. Mientras eso no suceda, estaremos dando tumbos o palos a ciegas.

Debemos estar conscientes de una verdad tan clara como el sol: de mantenerse este precario testeo sin una planificación metódica de la gestión sanitaria, llegará octubre y seguiremos esperando el aclamado “aplanamiento de la curva”. De manera que la cuarentena deberá mantenerse a una fecha incierta, porque, hasta que no sepamos la magnitud de la transmisión del virus, levantarla sería un desatino y dejaría sin provecho los sacrificios de estas cuatro semanas en cautiverio. En ese contexto, lo que nos espera es más duro que lo vivido, a menos que en los próximos tres o cuatro meses podamos contar con una vacuna. Así que sería cándido confiarnos en los datos del Ministerio de Salud porque no son representativos ni reflejan la verdadera dimensión de la propagación; precisamos de una ola masiva de pruebas para saber dónde estamos y qué es lo que conviene.

Lo dramático de este cuadro es que las pruebas obtenidas han sido por donaciones de gobiernos extranjeros y de terceros. El Estado, salvo el reciente y tardo anuncio del Ministro de Salud Pública, no ha hecho una inversión importante en pruebas, lo que evidencia su alejamiento de este modelo de gestión. Se debe liberar la adquisición y comercialización de los kits de toda burocracia, controles y cargas. Se trata de una situación de urgencia sanitaria que se impone a cualquier otro interés público o privado. La centralización estatal no ayuda en situaciones como esta, solo debe mantenerse para asegurar el registro de la administración de las pruebas y sus resultados, para lo cual deberán proponerse protocolos simples y expeditos. Tenemos un desfase en el aprovisionamiento con relación al tiempo y a las estadísticas de la pandemia. Podemos recuperarlo si le hacemos caso a la OMS con pruebas, pruebas y más pruebas.