Mis abrazos Peña Gómez

Como siempre, te recuerdo con cariño y me haces falta. Te fuiste y voy a cada momento a verte a tu tumba y compartir contigo lo que pasa con los políticos y sus partidos. Hablamos en voz muy baja para que nadie intervenga en lo que me dices. Si estuvieras aquí las cosas políticas serían distintas. Tú siempre fuiste inteligente, honrado y hacías que el país fuera lo mejor de la vida. Porque ya te has ido me duele tu ausencia.

Si todavía estuvieras aquí la política seguiría tus palabras, tu imagen y todo lo que pensabas. Ahora, ya lo has visto y ya lo sabes, nada es igual, ni siquiera muy bueno. Los políticos de un mismo partido se dan pellizcos, se dan trompadas y se dicen malas palabras. Sé que esto que digo así es una burla y una risa.

Entiendo que no se puede vivir con el pasado, pero creo que cambiar debe ser algo que lleve sus recursos pasados. Te aseguro, querido Peña Gómez, que ese cambio entre el PRD y PRM es algo que si lo has visto, te duele como a mí también.

Te escribo esta carta hacia la eternidad, para desahogar un poco tu marcha y te digo que lo que está pasando en tu política y todas las demás, te hablo para que tu partida hacia el cielo de Dios no sea tan dura para ti y para tu querida amiga Milagros Ortiz.

Nunca dejará de quererte y recordarte, querido amigo-político. Dios te proteja.