Hemos leído y visto que el conversar por teléfono, mientras se conduce un vehículo, es violatorio a las leyes de tránsito; y más que infracción es la aplicación de esa disposición por parte de las autoridades, sin embargo pensándolo bien, no vemos tal transgresión. Hemos preguntado a experto en la materia el motivo, y unos dicen, que la distracción; otro que la ocupación de una de las manos. En verdad no le vemos sentido, pues si hablar distrae, entonces será también prohibido tener compañía; y si el problema es tener una de las manos ocupada, habría que aplicar la pena al que fuma, come o cambia el dial del vehículo.

Lo que sí consideramos transgresión de la ley de tránsito es escribir desde el celular (chatear), pues además de distracción, hay que utilizar la atención, la vista y los dedos.

Ojalá se pueda derogar esa norma, o como se llame.

Sin embargo, la aplicación de la ley es nula cuando “padres” de familias transportan en una motocicleta varios descendientes y la esposa embarazada sin la protección requerida; por ejemplo los cascos protectores.

También hemos notado que en su escasa aplicación, la extensa Ley de Tránsito es intermitente y se asemeja mucho a los especiales de supermercados: lunes de motores en los elevados, martes de cinturones, miércoles de cascos protectores, jueves de celulares y viernes de luces.

Ramón Ant. Ocumarez