Al maestro de siempre

No deseo hacer diferencias entre el maestro de hoy y el de ayer, por lo que me limito a felicitarlo porque mañana es su día, aunque hechos recientes dan que pensar sobre su aporte a la calidad del sistema educativo, pues salieron muy mal parados en la Evaluación de Desempeño y en el Concurso de Oposición Docente. Me limito, reitero, a felicitarlo, y lo hago recordando con Patxi Andión al ser que era considerado “el padre del pueblo”, y también con el afecto que se le prodiga en el tema de la película Al maestro con cariño: “Es para usted en nombre de Dios/Es para el maestro con amor/Es para usted que nos guió/Ni la luna ni el cielo/ni el mar siquiera lo podrá igualar/Y las estrellas se lo cantarán al maestro con amor”.