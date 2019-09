Ante necios y resentidos

En estos tiempos no hay que tener piel de cocodrilo para amortiguar el bombardeo de comentarios nocivos y morbosos ni caparazón de tortuga para que reboten. Simplemente con una clara y firme noción de lo que es la libertad de expresión bastaría para obviar a resentidos y amargados. Me apunto entre los que reivindican que no debe haber límites a la libertad de expresión por ser uno de los pilares de la democracia. La solución, entonces, es usar el control para cambiar el canal de TV o mover el dial. Y el que se sienta agraviado en su honra personal o reputación, en su privacidad y dignidad, que busque amparo en los tribunales de justicia. Es mi consejo, porque despotricar se instaló como profesión en el país.