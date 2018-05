Cada proceso electoral se encarga de demostrar con cifras irrebatibles que en el país no hay partidos emergentes, solo chiquitos, que en lugar subir, bajan. Su peor mal es la ausencia de propuestas que los diferencien, así como su oportunismo político de colarse como “aliados” en las boletas electorales de otros. Tampoco les ayuda a crecer su convencimiento de que no son nada si no giran alrededor de los más grandes. Calificarlos de chiquitos no es peyorativo, pero vale la pregunta de por qué les pasan años, décadas a algunos de ellos, siendo pequeños. Entre los chiquitos que están como sanguijuelas pegados al PLD y al PRM no hay esperanzas de algo novedoso, y menos una opción más o menos progresista, democrática.