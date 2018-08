Los partidos, gremios y otros tipos de organizaciones deben despejar el camino en sus organismos de dirección a las nuevas generaciones. Empero, esto no implica relegar, de golpe y porrazo, a la dirigencia histórica ni desdeñar su experiencia, que es fuente nutricia donde tienen que abrevar los más jóvenes. No comparto la expresión “ya su carnaval pasó”, para referirse a las personas entradas en edad. Tampoco, porque los excluye de la dinámica de la vida misma, lo dicho por Balzac: “El viejo es un hombre que ha cenado, y mira a los otros cómo cenan”. No se trata de una lucha de lo nuevo contra lo antiguo, sino la complementación del ímpetu y la visión de futuro de la juventud, con la sabiduría de los mayores, de los veteranos.