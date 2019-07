Con un poco de silencio

En una ciudad que vive una cotidiana cultura del ruido, donde el fin de semana pasa entre bebentinas y música “solidaria” puesta para toda la cuadra por vecinos despreocupados, a veces es bueno estar un momento a solas, escuchar en el silencio aquello a lo que debemos dar prioridad, meditar sobre qué es mejor para nuestros seres queridos, también para tomar decisiones o encarar nuevos proyectos. El silencio no es una ausencia total de ruido, sino la actitud de no aturdirse con el estruendo que viene de afuera ni con las urgencias de adentro, que a veces no dejan tiempo para las cosas que verdaderamente importan. Solo se trata de escucharse para escuchar mejor a los demás. (Colaboración de Santiago Almada).