¿Consensuaron ley de la Seguridad Social?

No hay certeza de dónde ni cuándo se logró el consenso para la modificación de una ley que, como la 87-01 de Seguridad Social, tiene a su alrededor tantos intereses encontrados. Pero todo apunta a que se movió algo, a juzgar por el optimismo de Danilo durante su rendición de cuentas y por la presentación de un proyecto en ese sentido. “Muy pronto, la esperada reforma de la Ley de Seguridad Social será un hecho”, dijo Medina el 27 febrero, por lo que estimo que el anteproyecto sometido al Congreso no confrontará muchos inconvenientes. Lo que me intriga y preocupa es que se logren consensos sobre temas que conciernen a toda la sociedad, como con la Ley del Régimen Electoral, solo con el concierto del interés particular.