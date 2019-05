Consignas de la oposición

El PRM estará “casa por casa” en el fin de semana con dos consignas: Respeto a la Constitución y defensa de la democracia, a las que asigno poca penetración. Tocar puertas para abordar temas que no necesariamente sintonizan con las prioridades ni con las expectativas de la población votante, no es buen negocio, y más cuando Leonel, que se supone su rival de más consideración si nos atenemos al impedimento de Danilo, pretende mañana estremecer el país con igual proclama: No tocar la Constitución. Ese es uno de los graves problemas de la oposición, que se contrarresta a sí misma, aunque suena por ahí que cuando el PRM menciona lo sagrada que es la Constitución lo hace también como advertencia a sus propios legisladores.