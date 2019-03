Cooperación entre República Dominicana y Puerto Rico

Las contradicciones entre los directores de la Policía Nacional y del DNI sobre la operación de una temible banda boricua en el país han sido puestas al desnudo, a las que no es ajena la Procuraduría al dar señales de que no estaba al tanto. Es una situación preocupante por la gravedad del tema en cuestión, pero existe otro ángulo que no ha sido mencionado y que por igual mete miedo, y es la ausencia de coordinación entre las autoridades boricuas y dominicanas, tan cerca que están. Y aun más cerca si recordamos que en 2015 Danilo Medina firmó, con mucha fanfarria, once acuerdos bilaterales con el gobierno de Puerto Rico, uno de los cuales está referido a la cooperación en asuntos policiales y combate al narcotráfico.