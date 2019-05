¿Creerá al león el resto de la manada?

En el mundo de la selva donde el león es rey, la naturaleza actúa sin piedad, a puro instinto. El león que asume como jefe de manada lo primero que hace es matar a los cachorros del antecesor. Como el león no habla, solo ruge, no se le puede preguntar la razón de ese comportamiento, muy parecido al de la mafia siciliana, en que muerto el padre se hace otro tanto con el hijo. Mario Puzo sabe de eso.

Dicen de la política que tiene mucho de jungla, y en la dominicana hay un león que en ocasiones se siente tigre, pero siempre león. Incluso parece que la situación se asemeja, y si no la naturaleza, por lo menos la circunstancia. No solo teme el león padre que siente su reinado en peligro, sino también sus cachorros. Leonel (el león retador) se ocupa en estos días de recordar sus gobiernos inclusivos y más recientemente que no guarda rencor, que no tiene resentimiento y que en una nueva y eventual administración suya participarán todos los peledeístas.

El comesolismo en pie. ¿Se convencerán los cachorros de que el potencial jefe de manada olvidará afrentas y se comportará tan humilde y rico de espíritu como Francisco de Asís? Esta noche podría saberse.