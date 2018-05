Danilo y Leonel van a la guerra por el camino equivocado al erigir en el Partido de la Liberación Dominicana, con su práctica y con su silencio, una Torre de Babel. No es solo la parálisis del Comité Político; es que al PLD lo corroen el chisme y la maledicencia. Leonel y Danilo deben romper el hielo y convenir con Napoleón que “en la guerra como en el amor, para acabar es necesario verse de cerca”. O con Tucídides cuando rechaza el mal proceder de “actuar primero y esperar el desastre para hablar del problema”. Ambos líderes, que en apariencia no ven ni oyen tanta inquina a su alrededor, debieran, para salvar al partido morado, pactar como en el cuento del ciego y el sordo de Tolstoi: “Tú escuchas lo que pasa, y me lo cuentas, y yo miro lo que pasa y te lo cuento”.