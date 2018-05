Un amigo teórico me razonaba que Dilma cayó al aislarse de su base social, equivocarse al escoger a sus aliados y distanciarse del Partido de los Trabajadores (PT), el que para mayores males renegó de sus propósitos originales. Me llamó la atención el proceso degenerativo del PT, y cómo a un partido que oferta ser la redención el poder lo transforma. En ese contexto pensé en el PLD y me encontré con un escrito de Frei Betto, en el que al caracterizar lo sucedido al PT plantea algo que le va al dedillo al PLD: “Se volvió una formación especializada en su perpetuidad en el poder. Pasó de ser un proyecto para el país a un proyecto para el poder. Permanecer en el poder se convirtió en algo más importante que cambiar el país”.