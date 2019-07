El 14% y la clase media

No imagino de qué manera interpretará una persona de clase media el hecho de que tanto la parte patronal como la sindical mostraran inconformidad, cada cual desde el punto de vista de sus intereses, por el aumento de un 14% al salario mínimo del sector privado no sectorizado. El episodio me dio para pensar, ahora que se avecina el año escolar y la carga económica que significa para el bolsillo de un clase media, que en realidad ésta es la más sufrida e indefensa, el banquito de picar carne que solo sirve para pagar impuestos sin ser retribuida, pues el Gobierno tiene sus políticas públicas enfocadas en los más pobres, mientras que la clase alta, los ricos, los de arriba, siempre se han servido con la cuchara grande.