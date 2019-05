El empleado es otra cosa

El miércoles, por el Día del Trabajo, cité causas por las que el sindicalismo pierde vigencia, entre ellas el peso del trabajador informal y del independiente, la economía de servicios y el hecho de que el Estado sea el principal empleador. Pero me enteran que existe una realidad a la que no se le puede dar de lado y que induce a pensar que el empleado de hoy no es el de antes debido a la evolución de los nuevos modelos de gestión empresarial, en los que el trabajador ha pasado de ser un recurso a un aliado clave en el crecimiento y desarrollo de la empresa, al punto de que ya no se le define como empleado, sino como colaborador. Enojoso eso de que el que vende su fuerza de trabajo se trate de un “colaborador”.