Hay insensibilidad e irresponsabilidad en la directiva de la ADP al ponderar una medida general, la de impedir el inicio de la docencia, por dificultades particulares. En Santiago hay problemas en 34 escuelas, pero resulta que cuenta con más de 550, por lo que es irracional plantear que no comiencen las clases en todo el municipio. Igual falta a la lógica la ADP porque en algunas zonas del país no ha llegado el nuevo uniforme. Pues que se pongan el viejo, mientras tanto. Desde el próximo lunes, es la esperanza, debe registrarse una asistencia masiva, para darles una lección a los dirigentes magisteriales que se resisten a reconocer que las aulas son sagradas y que no pueden ser tomadas para luchas políticas y gremiales.