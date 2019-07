Feminicidios se reducen

Como el tema de los feminicidios no ha estado en la palestra en los últimos meses, me dispuse a investigar si en realidad se debe a que la cantidad es menor que en 2018, y parece que sí. Para el período enero-junio de este año, las estadísticas de la Procuraduría consignan 45 feminicidios en todo el país, contra 81 en igual lapso del anterior. Vale aclarar que no se refiere a homicidio de mujeres sino a feminicidios, que por definición es el asesinato de mujeres o niñas específicamente por hombres motivados por el odio, desprecio, placer, o sentido de posesión hacia las mujeres. En cuanto al homicidio de mujeres también hay una reducción, con 289 casos entre enero y junio, 325 menos que en el primer semestre de 2018.