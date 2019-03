Intereses del empresariado

Salvo coyunturas específicas, cuando está en riesgo, se ve al empresariado dominicano dejar de actuar de manera individual y defender en conjunto sus intereses particulares. Por ejemplo, en el actual y candente debate nacional no dan señales de vida los grandes grupos económicos, quizá porque disponen de maneras indirectas de intervenir para preservar lo suyo y la invaluable paz social, pero lo que deseo significar es que son excepcionalmente beligerantes, en un país donde no existen planes de largo alcance con las líneas generales para el desarrollo. Y no me hablen de la END, porque a la postre su aporte y abnegación no llega más allá de poner a otros a cargar con el costo de los platos que se rompen. Y que me excusen.