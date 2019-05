La migración en partidos

Como la Ley de Partidos prohibe al que aspire a una candidatura por un partido que luego lo haga en otro, y en atención a que la precampaña arranca el 7 de julio, los que tengan en planes migrar hacia otras organizaciones deben acelerar la marcha. No critico a los que por interés particular lo hagan, pero no comparto que una persona, a veces con toda la familia, que se haya pasado su vida militando en un partido, luego salga hablando mal hasta de sus ex compañeros. Que se vaya, pero que no sea ingrato, porque eso no es virtuoso. Según Séneca: “El ingrato es quien niega el beneficio recibido y no lo restituye, pero más ingrato es el que olvida esos beneficios”. Por eso recibe el poco sonoro nombre de tránsfuga.