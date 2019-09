La muerte del regidor

Me impactó la reciente denuncia de familiares del regidor de Bayaguana del PLD Renato Castillo, asesinado hace cinco años por supuestos sicarios al servicio del alcalde de entonces, también de ese partido, dizque para acallar un caso de corrupción. Molesta que aún no se haga justicia por presuntas presiones políticas, según los allegados, pero también porque el Comité Político del PLD se mantuvo al margen, pese a revelaciones de supuesta complicidad al no actuar con prontitud para evitar la desgracia y manejarlo como un hecho aislado. Por este caso, en julio de 2014 escribí que talvez asistíamos a los albores de un PLD con nuevos métodos para dirimir sus contradicciones. Por suerte matarse a tiros no es todavía la norma.