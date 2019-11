La mujer en el PLD

Se ha sazonado mucho que entre los nuevos ocho miembros del Comité Político no hayan incluido a mujeres, y se han dicho tantas cosas que se obvia algo esencial al tipificar lo acontecido en el Comité Central solamente como machismo y no como violencia de género, lo que no solo ocurre con el tipo de agresión que deja huellas en sus cuerpos. Relegarlas y subestimarlas es otra de las maneras de ejercer violencia contra ellas, lo que en el caso del evento del PLD adquirió grandes proporciones puesto que de por medio estuvo el voto de centenares de hombres. Es un partido machista, como todos, por lo que más que rasgarse las vestiduras y lanzar piropos hipócritas, se impone hacer conciencia de que es largo el camino por recorrer.