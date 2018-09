Una reflexión sobre la verdad en el Día de la Virgen de las Mercedes no cae mal, y más con tantos cuestionamientos a la Iglesia Católica. No sobra porque es la propia Biblia la que nos autoriza con su proverbial sentencia de “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Incluso, resulta imperioso que se escudriñe la realidad y se ofrezca, a la feligresía en primer lugar, la verdad del delicado affaire que involucra al cardenal López Rodríguez. La esperanza colectiva es que no haya la más mínima brecha para la mentira y la falsificación porque esto, al decir de Gramsci, “solo produce castillos en el aire”. Rescatamos también las palabras de monseñor Francisco José Arnaiz: “La verdad es insobornable y exigente”.