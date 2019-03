Las alianzas para el 2020

Sólo quien disponga de una bola de cristal podría hoy predecir la composición final de las boletas de los principales partidos y los tipos de alianzas que se producirán. Pocas veces, y a tan poco tiempo para los comicios, se había dado una situación similar, en la que la incertidumbre y la indefinición imperan. Ahora bien, hay un vaticinio que se puede hacer: no habrá frente, ni siquiera un polo, de los llamados sectores alternativos, porque en su mayoría andan buscando cobijo y ventajas en el PRM. Nuevamente, por los egos y el “galloloquismo”, los sectores supuestamente progresistas de la sociedad no hablarán con voz propia, por lo que vale preguntar, ¿por qué si el PLD es tan “malo” los “buenos” no se unen?