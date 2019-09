Las encuestas y sus números

Que las cifras de las mediciones de las encuestadoras a los precandidatos danilistas se engavetaran ha provocado conjeturas y especulaciones. Se podría decir a favor que solo a ellos interesaba, pero en el proceso se involucró, y hasta se consultó, a los ciudadanos. Respeto la decisión; es un asunto de mera estrategia y de conveniencia política, pero con su proceder se abona el terreno para que el rumor y la desinformación llenen los vacíos. Respecto al ocultamiento, me gustó el parecer externado en TV por el consultor Melvin Peña: “se vive una etapa de transparencia y de rendición de cuentas, no porque la gente quiera desnudarse, o porque las instituciones públicas y privadas lo deseen; es porque no tienen opción”.