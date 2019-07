Líderes en RD de hoy

Un sociólogo amigo intenta interpretar lo que dije ayer sobre las cualidades intrínsecas del liderazgo, y asegura que Balaguer, por su vocación de poder, fue un gran líder, pero Bosch no. Menciona a Danilo, a Hipólito y a Leonel por carisma y dedicación y porque al liderazgo no se llega ni por herencia familiar ni por fortuna. De Hipólito dice que es una maquinaria incansable de trabajo y de dedicación a sus metas, condiciones que por igual atribuye a Danilo y Leonel. Y finaliza con una advertencia: Si el líder no responde a los retos que plantea el progreso y el bienestar de su pueblo, éste termina barriéndolo, incluso a gobernantes fuertemente anclados en el poder y con autosuficientes pretensiones mesiánicas.