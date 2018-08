En una entrega reciente afirmé que los llamados partidos tradicionales seguirán predominando y se mantendrán como las principales opciones para las elecciones del 2020. Más aun, vaticino que el próximo presidente de la República saldrá de entre sus dirigentes porque por fuera de esos grupos, nuestra limitada democracia no ha ensayado otra manera para viabilizar cambios. Y porque el nuestro es un país muy especial, al extremo de que esos partidos tradicionales desencantan una y otra vez; se dividen y se vuelven a dividir, se confabulan en cada certamen con los partidos chiquitos, que giran como satélites a su alrededor, pero la mayoría de la población no se anima a mirar para otro lado, porque no existe ese otro lado.