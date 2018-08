Dicen algunos teóricos del patio que asistimos a la decadencia total de los partidos tradicionales. Esto así, por los devaneos del PLD, que era el más compacto, por las dificultades del PRM para construirse como opción de poder y por el evidente descalabro del PRD y PRSC, dos ex grandes que cubrieron una etapa histórica. La tendencia en el continente es a la desaparición de los tradicionales, no así en la RD, por lo que no me atrevo a apostar que se acerque el final de su predominio. Han sabido desacelerar su desgaste y mantenerse como principales opciones electorales, además de que les ayuda que la población no da indicios de estar en ánimo de romper con el ciclo político que permite que estos partidos continúen perpetuándose.