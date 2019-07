Los señores legisladores

Titular: “Cámara de Diputados no sesiona por sexta vez consecutiva”. Lo cierto es que los legisladores dominicanos no entienden su rol, porque eso de abandonar sus funciones por diferencias entre miembros de partidos representados en el hemiciclo, deja que desear y habla mal de la calidad de nuestro Congreso. Cuando ocurren querellas de este tipo que nada tienen que ver con el voto que depositó el elector, recuerdo el caso de Mónica Lewinsky cuando demócratas y republicanos se dividieron como nunca antes y Bill Clinton estuvo a un tris de ser destituido en un juicio político, pero el Congreso no dejó de sesionar. Incluso, inmerso en ese lío de faldas, ratificó y amplió las bases del plan a 10 años contra las drogas.